Beim Brand in einer Wohnung in der Nacht auf Donnerstag in Friedrichshafen ist laut Polizei nach ersten Schätzungen ein Schaden von bis zu 100.000 Euro entstanden. Eine Frau habe sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand werde Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit etwa 50 Kräften im Einsatz.