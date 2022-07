Nach Brand in Konstanz mehrere Wohnungen nicht mehr bewohnbar

Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen zu einem Wohnhausbrand in Konstanz ausrücken. Als das Feuer ausbrach, befanden sich laut Polizei über zwanzig Menschen in dem Gebäude.

In Konstanz ist am frühen Donnerstagmorgen in einem Wohnhaus in der Reichenaustraße ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden durch Rauchgase verletzte, zudem erlitten mehrere Personen einen Schock. Der Sachschaden liege bei rund 100.000 Euro. Mehrere Wohnungen wurden durch das Feuer so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Die Stadt Konstanz organisiert Notunterkünfte für die betroffenen Bewohner. Die Feuerwehr habe den Brand mittlerweile gelöscht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wird nicht von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. .