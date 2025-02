Brand in Motorradwerkstatt in Maselheim gelöscht: 300 Motorräder beschädigt

In Maselheim im Kreis Biberach ist in der Nacht ein Feuer in einer Motorradwerkstatt ausgebrochen. Es entstand ein Millionenschaden.

Beim Brand in einer Motorradwerkstatt im Maselheimer Teilort Äpfingen (Kreis Biberach) sind in der Nacht bis zu 300 Motorräder beschädigt worden. Zunächst war von rund 100 Maschinen die Rede. Neben der Werkstatt war nach Polizeiangaben auch der Ausstellungsraum des Gebäudes in Brand geraten.

Feuerwehr bis zum frühen Morgen im Einsatz

Anwohner hatten kurz nach 22 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Auch der Maselheimer Bürgermeister Marc Hoffmann traf kurz nach der Alarmierung an dem brennenden Haus ein. "Das Gebäude stand schon zehn Minuten später im Vollbrand", so Hoffmann. Im Einsatz waren knapp 100 Feuerwehrleute, auch aus Biberach und Laupheim. Laut Maselheimer Feuerwehr war das Feuer nach rund vier Stunden gelöscht. Am Morgen danach floss der Verkehr auf den an das Grundstück am westlichen Ortsrand gelegenen Grundstückes wieder normal.

Bürgermeister Hoffmann lobte die Feuerwehr für ihre Arbeit, die ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus verhindert habe. "Das Wichtigste war, dass wir im Haus keine Person aufgefunden haben und dass auch von den Feuerwehrleuten niemand verletzt wurde", sagte der Bürgermeister dem SWR.

Die Feuerwehr war noch bis zum frühen Mittwochmorgen mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Warum es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa eineinhalb Millionen Euro.