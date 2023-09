Brand in Singen: 800.000 Euro Sachschaden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Singen ist Montagabend Schaden in Höhe von 800.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Singen am Montag sind sieben Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 800.000 Euro geschätzt. Das Feuer war laut Polizei am späten Abend in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Die zwölf Hausbewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Sieben Wohnungen vorerst nicht mehr bewohnbar Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Ein benachbartes Haus wurde vorübergehend evakuiert. Die Rettungskräfte konnten eine Ausweitung der Flammen aber verhindern. Wegen Hitze, Rauch und Löschwasser waren aber die sieben Wohnungen des Brandgebäudes nach dem Feuerwehreinsatz nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch die Stadt Singen andernorts untergebracht. Insgesamt bekämpften 75 Feuerwehrleute den Brand, unterstützt von 20 Einsatzkräften des Deutschen Roten Kreuzes. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.