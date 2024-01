per Mail teilen

Bei einem Brand im Konstanzer Stadtteil Paradies ist am Samstagnachmittag ein Hinterhofgebäude komplett abgebrannt. Verletzt wurde niemand.

20 Menschen sind am Samstagnachmittag im Konstanzer Stadtteil Paradies aufgrund eines Feuers evakuiert worden. Zwei Personen mussten laut Feuerwehr aus einem angrenzenden Haus gerettet werden. Verletzt wurde aber niemand. Der Brand entstand in einem Garagen- und Carportkomplex in einem Hinterhof, die Rauchsäule war laut Einsatzleitung weithin sichtbar.

70 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Samstag zu einem Brand im Paradies aus. Pressestelle Feuerwehr

Anwohner in warmen Bussen evakuiert

Das Gebäude brannte aus, das Dach wurde ebenfalls zerstört. Durch die Hitze der Flammen wurden laut Feuerwehr auch die umliegenden Gebäude beschädigt. Die vorsorglich evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner kamen während der stundenlangen Löscharbeiten unter anderem in Stadtbussen unter.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, die Polizei Konstanz hat hierzu auch die Kriminalpolizei hinzugezogen. Der geschätzte Brandschaden liegt bei etwa 50.000 Euro.