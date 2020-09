Am westlichen Bodensee im Kreis Konstanz wird die Camping-Saison um rund zwei Wochen bis Ende Oktober verlängert. Das Landratsamt stellte dafür eine Sondergenehmigung bis 31. Oktober aus. Die Städte und Gemeinden hatten darum gebeten, denn wegen Corona konnte die Saison erst später als gewöhnlich beginnen. Aus Naturschutzgründen endet die Saison sonst bereits am 15. Oktober, so Petra Reinmöller von der Pressestelle für den Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Einzige Einschränkung für die Saisonverlängerung: Die Campingplätze direkt am See dürfen aus Naturschutzgründen dann keine Wassersportgeräte mehr ausleihen. Im Bodenseekreis endet die Camping-Saison üblicherweise etwa mit den Herbstferien, so der Sprecher des Landratsamtes. Das ist in diesem Jahr der 1. November. mehr...