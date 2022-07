In einem großen Hotel in Warth am Arlberg ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei wurde niemand verletzt. Die 60 Gäste und Mitarbeiter wurden durch die Brandmeldeanlage geweckt und konnten sich in Sicherheit bringen. Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens.