Feuer in Wangener Flüchtlingsunterkunft

In einer Flüchtlingsunterkunft in Wangen im Allgäu hat es in der Nacht auf Sonntag zweimal gebrannt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

In Wangen im Allgäu hat es am Wochenende in einer Unterkunft für Flüchtlinge zweimal gebrannt. Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg schließen Brandstiftung als mögliche Ursache nicht aus. Papierhandtücher und Mülltüte angezündet Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg wurden zunächst Papierhandtücher in einer Toilette angezündet, wenige Stunden später eine Mülltüte im Waschmaschinenraum. Die Feuer wurden von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gelöscht. Zwei Personen wurden wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Erster Verdacht gegen Bewohner nicht erhärtet Der Verdacht gegen einen 42 Jahre alten Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Wangen im Allgäu habe sich nicht erhärtet, hieß es. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen.