In Oberzell (Kreis Ravensburg) hat in der Nacht auf Sonntag eine Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Das bestätigte die Polizei dem SWR. Demnach breitete sich das Feuer auf alle insgesamt sechs Wohncontainer aus. Brandursache ist nach bisherigen Ermittlungen wohl ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand, zu dem Zeitpunkt hielt sich laut Polizei nur eine Person in den Wohncontainern auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.