Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Bad Schussenried (Kreis Biberach) ist am Dienstagmorgen Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro entstanden. Ein 23-jähriger Bewohner wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei gegen sechs Uhr morgens aus noch ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung aus. Der komplette Dachstuhl brannte ab. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen im Einsatz.