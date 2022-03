In Aichstetten im Landkreis Ravensburg ist am frühen Montagmorgen ein Wohnhaus aus Holz in Brand geraten. Eine 61-Jahre alte Bewohnerin konnte das Wohnhaus nicht mehr über die Haustüre verlassen und kletterte auf das Dach. Laut Mitteilung der Polizei konnten ihr Anwohner wieder herunterhelfen. Sie blieb unverletzt. Die genaue Brandursache sei noch unklar - der Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauern an.