Abrissarbeiten an Singener Friedenskirche laufen

In Singen (Kreis Konstanz) jährt sich der Brand der Friedenskirche. Nun laufen die Abrissarbeiten. Die Gemeinde möchte eine neue Kirche bauen. Wo, ist allerdings noch unklar.

Vor einem Jahr ist in Singen (Kreis Konstanz) die Friedenskirche abgebrannt. Das Feuer brach in der Nacht zum 21. März aus. Es entstand damals ein Millionenschaden. Nun haben die Abrissarbeiten begonnen. Da der markante Kirchturm aus massivem Beton ist, dauern die Arbeiten hier länger. Die Mitglieder der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde planen inzwischen den Bau einer neuen Kirche.

Gemeinde plant neue Kirche

Es sei ein trauriges Jahr gewesen, so Corinna Schön, Mitglied der Gemeindeleitung, gegenüber dem SWR. Aber so langsam weiche der Abschiedsschmerz einer Aufbruchstimmung. Mit dem Abriss werde Platz geschaffen für Neues. Die Gemeinde hat bereits beschlossen, ihre Kirche wieder aufzubauen. Ob an alter oder neuer Stelle, sei noch nicht entschieden. Vier Jahre habe man noch Zeit, um Geld von der Versicherung in Anspruch nehmen zu können.

Mehr als 100 Feuerwehrkräfte rückten im vergangenen März aus, um das Feuer in Singen zu löschen. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle

Ermittlungen blieben ergebnislos

Warum es vor einem Jahr zu dem Brand gekommen war, konnte nicht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat im vergangenen Sommer das Verfahren wegen Brandstiftung eingestellt. Es habe zwar mehrere Gutachten gegeben, unter anderem zur Brandursache und zu DNA-Spuren, jedoch konnte kein Täter überführt werden, hieß es damals. Der Verdacht war aufgekommen, da es in der Brandnacht ganz in der Nähe der Kirche ein weiteres Feuer gegeben hatte.