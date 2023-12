per Mail teilen

In Überlingen hat es am Donnerstagmorgen gebrannt: Ein Einfamilienhaus wurde komplett zerstört. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Ein Einfamilienhaus ist am frühen Donnerstagmorgen in Überlingen (Bodenseekreis) durch ein Feuer zerstört worden. Der Schaden am Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 500.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wie die Polizei mitteilte, standen Fassade und Dachstuhl beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Die Feuerwehr, die mit 38 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen.

Brand greift von Terrasse auf Haus über

Durch das Feuer und das Löschwasser wurde das Haus den Angaben zufolge unbewohnbar. Warum der Brand ausbrach, ist bisher unklar. Nach ersten Ermittlungen der Polizei brach das Feuer im Bereich der überdachten Terrasse aus und griff schnell auf die Hausfassade über.