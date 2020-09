In einem ländlichen Bereich in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) ist am Donnerstag ein Holzschuppen weitgehend niedergebrannt. Wie Polizei mitteilte, verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohnaus eines 82-Jährigen. Durch die Hitze barsten jedoch einige Fenster des Wohnhauses, wodurch der Mann verletzt wurde. Die Feuerwehr war mit rund 30 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Weil der Schuppen an der Landstraße 314 liegt, war diese zeitweise gesperrt.