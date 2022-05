per Mail teilen

Bei einem Brand eines Fahrradgeschäfts in Bad Waldsee im Kreis Ravensburg am Mittwochabend ist ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Ursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein technisches Gerät, das sich im Werkstattbereich entzündet und dann Feuer gefangen hat.