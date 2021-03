Nach dem Brand in einer Autowerkstatt in Achstetten-Oberholzheim im Kreis Biberach suchen Brandexperten jetzt nach der Ursache. In der Werkstatt standen mehrere Fahrzeuge. Laut einem Sprecher der Feuerwehr brannten mindestens zwei Autos. In der Werkstatt sei ein erheblicher Rauchschaden entstanden, das Gebäude sei aber nicht zerstört worden.