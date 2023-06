per Mail teilen

Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Oberopfingen, einem Ortsteil von Kirchdorf an der Iller, ist am Sonntag vermutlich hoher Sachschaden entstanden.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Oberopfingen, einem Ortsteil vom Kirchdorf an der Iller (Kreis Biberach), ist am Sonntagvormittag ein Brand in einer Halle ausgebrochen.

Maschinen und Strohballen in landwirtschaftlichem Anwesen gelagert

Der Betreiberfamilie gelang es, noch einige Maschinen aus dem Gebäude zu retten, sagte Alexander Huber, der Kommandant der Feuerwehr Kirchdorf an der Iller, dem SWR. Demnach waren in der Halle neben Maschinen auch Strohballen gelagert. Außerdem war auf dem Dach der Halle eine Photovoltaikanlage montiert, die laut Huber aber bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits weitgehend zerstört war.

Brand in Oberopfingen: Weit über 100 Einsatzkräfte vor Ort

Weit über 100 Einsatzkräfte waren zur Bekämpfung des Brandes im Einsatz, so Kommandant Huber. Neben seinem Team waren Feuerwehrleute aus Heimertingen, Erolzheim, Memmingen und Biberach vor Ort. Wegen der warmen Wetters war der Einsatz kräftezehrend, mehrere Feuerwehrleute mussten sich deshalb laut Huber kurzfristig vom Rettungsdienst vor Ort behandeln lassen. Ernsthaft verletzt sei aber niemand.

Über die Ursache des Brandes und die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen. Nach erster Einschätzung des Feuerwehrkommandanten dürfte der Sachschaden hoch sein.

Für die örtliche Feuerwehrmannschaft und den Rettungsdienst gab es am Sonntag dann gleich noch einen zweiten Einsatz: In Oberopfingen findet der letzte Tag des Bezirksmusikfestes statt. Feuerwehr und Rettungsdienste sind wie bei solchen Anlässen üblich zur Sicherheit der Gäste vor Ort.