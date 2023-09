per Mail teilen

Auf dem Katamaran "Fridolin" ist am Mittwochabend auf der Überfahrt nach Friedrichshafen der Brandalarm ausgelöst worden. Grund dafür war laut Reederei eine Rauchentwicklung.

Der Bodensee-Katamaran, der am Mittwoch wegen eines Brandalarms für einen Einsatz von Rettungskräften zwischen Konstanz und Friedrichshafen gesorgt hat, wird derzeit noch repariert. Anders als zunächst angenommen gab es laut Reederei allerdings kein Feuer an Bord. Im Maschinenraum des Katamarans "Fridolin" habe sich an einem Keilriemen Rauch entwickelt, das habe den Alarm ausgelöst, erklärte eine Sprecherin der Reederei auf SWR-Anfrage.

Schiffsführer greift vorsichtshalber zum Feuerlöscher

Der Maschinenraum sei abgeriegelt gewesen, im Fahrgastraum sei kein Rauch angekommen. Der Schiffsführer habe trotzdem vorsichtshalber noch zusätzlich zum Feuerlöscher gegriffen sowie die Wasserschutzpolizei und Feuerwehr alarmiert. Die 165 Fahrgäste seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, so die Reederei. Außerdem seien alle an Bord ruhig geblieben und hätten die Situation souverän gemeistert.

Keine Ausfälle im Fahrplan

Der Katamaran "Fridolin befindet sich nun erst einmal in der Werkstatt. Bis der Katamaran wieder seetüchtig ist, übernimmt Schiff "Ferdinand" die Routen. Es gibt laut Reederei keine Ausfälle im Fahrplan.