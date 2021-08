Sachschaden und ein leicht verletzter Bewohner sind die Folgen eines Sauna-Brandes in Konstanz. Das Saunahäuschen auf einer Dachterrasse hatte am Freitagabend Feuer gefangen. Die Bewohner wurden gerettet.

Das Feuer wurde gegen 21 Uhr am Freitagabend im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Konstanzer Innenstadt gemeldet. Mehrere Personen, die sich noch in der betroffenen Wohnung befanden, seien beim Eintreffen der Feuerwehr evakuiert worden, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem SWR. Ein 36-jähriger Bewohner wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Sauna in Brand - Ursache unklar

Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass die Flammen auf das gesamte Gebäude übergriffen. Insgesamt waren 53 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Warum das hölzerne Saunahäuschen in Brand geriet, werde derzeit ermittelt, so die Polizei.

Die Sauna wurde durch den Brand vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Durch die Hitzeentwicklung wurde außerdem die Überdachung der Terrasse beschädigt.