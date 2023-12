per Mail teilen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Teile des Hafengebäudes in Bregenz (Vorarlberg) gebrannt. Laut Polizei standen offenbar zunächst vier Müllcontainer in Flammen, das Feuer griff anschließend auf das Gebäude über. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.