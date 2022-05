Brände fordern Feuerwehren in Markdorf und Meßkirch

Mehrere Brände haben am Wochenende die Feuerwehren in Markdorf (Bodenseekreis) und Meßkirch (Kreis Sigmaringen) in Atem gehalten. In Markdorf starben laut Polizei Sonntagfrüh bei einem Feuer in einer Scheune zwei Pferde. Fast zur selben Zeit brannten der Bauwagen eines Waldkindergartens sowie ein Anhänger mit Reisig in einer weiteren Scheune. Die Feuerwehr zog ihn heraus und löschte ihn. Insgesamt waren 113 Rettungskräfte im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt. 117 Kräfte waren am Samstag beim Brand eines Wohnhauses in Meßkirch gefordert. Die Bewohner retteten sich, vier erlitten Rauchgasvergiftungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 300.000 Euro.