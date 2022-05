Vor Hagnau (Bodenseekreis) ist am Donnerstagabend ein Motorboot gesunken. Wie die Polizei mitteilt konnten die beiden Bootsinsassen an Land schwimmen. Das Boot sank circa 200 Meter vor dem Ufer und musste von der DLRG und der Feuerwehr geborgen werden. Öl und Benzin seien nicht in den See gelangt, so die Polizei.