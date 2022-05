Boot fährt nur noch rückwärts und kollidiert mit Seezeichen

per Mail teilen

Auf dem Bodensee vor Kressbronn (Bodenseekreis) hat sich am Sonntag das Motorboot eines 70-Jährigen nur noch rückwärts bewegen lassen. Auf dem Weg in den Hafen fiel zudem eine Bootsinsassin ins Wasser.

Die Wasserschutzpolizei Langenargen wurde am Nachmittag auf das Boot aufmerksam, das nur noch rückwärts fuhr. Wie die Polizei mitteilte, war ein technischer Defekt an dem Motorboot der Grund dafür. Die Wasserschutzpolizei begleitete das rückwärts fahrende Boot zum Yachthafen in Langenargen. Dort wollte der 70-jährige Schiffsführer mit seinem Boot anlegen.

Kollision mit Seezeichen

In der Einfahrt zum Hafen kollidierte das Motorboot laut Polizei dann aber wegen einer Windböe mit einem Seezeichen. Dadurch ging eine 62-jährige Mitfahrerin über Bord. Sie wurde von der Wasserschutzpolizei gerettet. Das Motorboot wurde in den Hafen geschleppt. Beide Bootsinsassen blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.