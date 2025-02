per Mail teilen

Im oberschwäbischen Weingarten hat es für das Rathaus am Donnerstag eine Bombendrohung gegeben. Das Gebäude wurde deshalb geräumt. Wenig später hat die Polizei Entwarnung gegeben.

Im Rathaus von Weingarten (Kreis Ravensburg) hat es am Donnerstagvormittag einen Polizeieinsatz gegeben. Eine Bombendrohung war per E-Mail eingegangen. Das Rathaus wurde deshalb geräumt, der Bereich rund um das Rathaus abgesperrt. Die Polizei durchsuchte mit einem Spürhund das Gebäude.

Bombendrohung: Mitarbeiter in Weingarten dürfen wieder in das Rathaus

Am Mittag konnte die Polizei dann Entwarnung geben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses und auch des gegenüberliegenden Amtshauses durften wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Nach Angaben des Bürgermeisters Alexander Geiger waren am Donnerstag 30 bis 40 Mitarbeiter vor Ort. Ein Teil der Belegschaft war auf einem Ausflug.

Gute Nachricht: Sie haben nichts gefunden, Sperrung aufgehoben und wir können ganz normal weiterarbeiten.

Was genau in der E-Mail stand, dazu wollte die Polizei keine Angaben machen.