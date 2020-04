Nach einer Bombendrohung am Freitag Nachmittag in einer Bank in Feldkirch (Vorarlberg) hat die Polizei noch am Abend einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 40-Jährige soll am Telefon mit einer Bombe gedroht und Geld gefordert haben. Das Bankgebäude wurde geräumt und großräumig abgesperrt. Sprengstoffspezialisten konnten aber nichts Verdächtiges finden.