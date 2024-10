Angebliche Sprengsätze halten die Einsatzkräfte in Österreich seit Tagen in Atem. Auch in Bodensee-Nähe beschäftigen zwei Bombendrohungen die Ermittler.

Die Serie an Bombendrohungen in Österreich reißt nicht ab. In Feldkirch im Bundesland Vorarlberg in der Bodensee-Grenzregion wurde am Dienstagabend ein Großeinsatz ausgelöst, nachdem eine Drohung gegen den Bahnhof der Stadt eingegangen war. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gelände evakuiert, der Straßenverkehr umgeleitet und der Zugverkehr unterbrochen. Im Bahnhof wurde jedoch kein Sprengsatz gefunden - wie in ähnlichen Fällen zuvor. Am Dienstag mussten wegen Drohungen auch Schulen in Linz und Graz vorübergehend geräumt werden, am Montagabend war ein Einkaufszentrum in Salzburg betroffen.

Bodensee: Bombendrohung gegen Bahnhof Bregenz

Bereits in der vergangenen Woche hatte es eine Reihe von Bombendrohungen gegen mehrere österreichische Bahnhöfe gegeben, darunter auch Bregenz am Bodensee. Die Verfassungsschutzbehörden der Republik und der Bundesländer ermitteln zu den Vorfällen, bei denen bislang niemand zu Schaden gekommen ist.