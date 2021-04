In Laupheim (Kreis Biberach) versuchen Unbekannte, Saatkrähen mit Böllerschüssen aus ihrer neuen Kolonie am Stadtrand zu vertreiben. Die Stadt erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die unter Artenschutz stehenden Vögel hatten sich am Stadtrand niedergelassen, nachdem sie mit Hilfe von Greifvögeln aus der Innenstadt vertrieben worden waren. Seit 2017 gibt die Stadt viel Geld aus, um die Saatkrähen mit Unterstützung eines Falkners aus der Innenstadt rauszuhalten. Zuletzt waren es 60.000 Euro. Mit Erfolg: Mehrere hundert Nester in der Stadt sind inzwischen verschwunden.

Mit Böllerschüssen zurück in die Stadt getrieben

Die Krähen ließen sich aber nicht wie vorgesehen außerhalb der Stadt nieder, sondern am Stadtrand. Und scheinen jetzt dort die Menschen mit ihrem Geschrei und Kot zu stören. So waren in den vergangenen zwei Wochen am Stadtrand Böllerschüsse zu hören. Ein Teil der so aufgeschreckten Kolonie flog zurück in den Stadtpark und baute dort in kurzer Zeit rund 50 Nester. Die Stadt kann nicht eingreifen und die geschützten Vögel zurücktreiben. Denn die Krähen dürfen während der Nistzeit ab dem 28. März nicht mehr gestört werden. Hier werde viel Arbeit kaputt gemacht, so die Stadt, und Steuergeld verschwendet.