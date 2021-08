per Mail teilen

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim mit seinem Forschungsstandort in Biberach hat im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro gemacht. Das entspricht einem Zuwachs von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte Boehringer am Dienstag mit. Wieder eingestellt hat das Unternehmen seine Forschung zu einem Antikörper-Medikament zur Bekämpfung des Coronavirus. Stattdessen forsche man jetzt an Behandlungsmöglichkeiten für Covid-Patienten mit schweren Atemproblemen.