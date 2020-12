per Mail teilen

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim kauft ein in der Entwicklung von Krebstherapien engagiertes Schweizer Biotech-Unternehmen. Wie Boehringer mitteilte, liegt der Gesamtwert der Transaktion bei 1,18 Milliarden Euro. Erst vor wenigen Tagen hatte der Pharmakonzern mitgeteilt, dass er das Biotech-Labor Dr. Merk und Kollegen in Ochsenhausen (Kreis Biberach) übernommen habe. Über den Kaufpreis bewahre man Stillschweigen. Vor allem die Erfahrungen über virenbasierte Krebstherapien des Ochsenhausener Labors seien für Boehringer wichtig, so der Konzern. Der größte Forschungs- und Entwicklungsstandort von Boehringer Ingelheim mit fast 6.400 Beschäftigten ist Biberach.