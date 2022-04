Boehringer Ingelheim investiert in Forschung

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim will seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung weiter steigern. Davon werde auch der Standort Biberach profitieren, teilte das Unternehmen mit. Die Forschungsausgaben sollen auf ein Rekordniveau steigen. Mehr als 25 Milliarden Euro will der Pharmakonzern insgesamt investieren, teilweise auch in Biberach. Dazu kommen mehr als sieben Milliarden Euro Investitionen in neue Produktionsanlagen. Diese Zahlen gab der Konzern im Rahmen seines Geschäftsberichts bekannt. Boehringer hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn zugelegt, der Gewinn beträgt jetzt 3,4 Milliarden Euro, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Umsatztreiber war ein Diabetes-Medikament, das in Biberach entwickelt wurde.