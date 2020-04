Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat 2019 Umsatz und Gewinn gesteigert. Im Kampf gegen das Coronavirus forschen derzeit mehr als 100 Wissenschaftler des Unternehmens an Behandlungsmöglichkeiten.

Boehringer Ingelheim hat seinen Nettoumsatz 2019 gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent auf 19 Milliarden Euro gesteigert. Am Mittwoch veröffentlichte der Pharmakonzern mit Sitz in Ingelheim und Biberach seine Geschäftszahlen. Die Investitionen stiegen demnach um fast zehn Prozent auf knapp 3,5 Milliarden Euro. Der Konzerngewinn lag 2019 bei 2,7 Milliarden Euro, im Jahr zuvor waren es 2,1 Milliarden.

Weltweite Logistikprobleme durch Corona-Krise

Engpässe bei der Produktion gebe es trotz der Corona-Krise bislang nicht. Dennoch würden vor allem weltweite Logistikprobleme das Unternehmen vor Herausforderungen stellen, so ein Unternehmenssprecher. Boehringer hat weltweit 51.000 Mitarbeiter. Am Standort Biberach betreibt Boehringer vor allem Forschung. Mit 6.000 Mitarbeitern dort ist Boehringer größter Arbeitgeber in der Stadt.

Millionengelder für die Forschung

Boehringer engagiert sich nach eigenen Angaben auch im Kampf gegen Corona. Man helfe durch Spenden und beteilige sich an wissenschaftlichen Projekten. Der Konzern entwickelt zwar keinen Impfstoff, forsche aber an Medikamenten und Therapien gegen Covid-19 im Verbund mit einem internationalen Forschungskonsortium der Europäischen Union. Außerdem beteilige man sich am COVID-19 Forschungsprogramm der Bill & Melinda Gates Stiftung.

"Wir fühlen uns den Patienten und Pflegenden zutiefst verpflichtet." Hubertus von Baumbach, Vorsitzender der Unternehmensleitung

Die Sach- und Geldspenden im Zusammenhang mit Corona belaufen sich auf rund 5,8 Millionen Euro, so das Unternehmen.

Weltweite Hilfe vor Ort

Im Januar 2020 startete Boehringer Ingelheim zunächst mit einem Spendenprogramm in Höhe von einer Million Euro für die betroffenen Gebiete in China. Daraus habe sich ein weltweites Unterstützungsprogramm entwickelt, so das Unternehmen: Je nach Bedarf vor Ort spende man Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Inhalatoren und Medikamente. Außerdem würden mehr als 100 Wissenschaftler an Behandlungsmöglichkeiten für COVID-19 forschen.