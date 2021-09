Was sich bei Bus und Bahn ändert in Oberschwaben

per Mail teilen

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember ändert sich im Zugverkehr am Bodensee und in Oberschwaben einiges. Grund ist die Elektrifizierung von Südbahn und Allgäubahn. Das trifft auch Pendler.

Der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) zeigt deshalb bereits im Vorfeld auf einer interaktiven Karte im Internet, was das für einzelne Bahn- und Bus-Verbindungen bedeutet. Auf der sogenannten "Bodo-Heatmap" sind die Bus- und Bahnstrecken im Bodenseekreis sowie in den Kreisen Lindau und Ravensburg eingezeichnet. Verschiedene Farben zeigen, ob sich an der Strecke zum Fahrplanwechsel im Dezember etwas ändert oder nicht.

Pendlerinnen und Pendler können Vorschläge machen

Wer Änderungswünsche oder Fragen hat, kann die jeweilige Strecke anklicken und einen anonymen Kommentar hinterlassen. Bis zum 26. September sind Verbesserungsvorschläge möglich. Danach sollen die Kommentare ausgewertet werden, so eine Bodo-Sprecherin. Die Verkehrsplaner würden dann versuchen, die Kundenwünsche zu berücksichtigen. Die "Heatmap" bleibe abrufbar und zeige dann auch die Nachbesserungen an einzelnen Verbindungen an.