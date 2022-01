Änderungen im Fahrplan der Bodenseegürtelbahn

Auf der Bodenseegürtelbahn gibt es laut Verkehrsverbund Bodo ab Montag einige Veränderungen. So hält werktags der Regionalexpress von Friedrichshafen nach Basel um kurz vor sieben zusätzlich auch in Uhldingen-Mühlhofen. Auf der Regionalbahn von Radolfzell nach Friedrichshafen entfällt der Halt in Bermatingen-Ahausen um 7:51 Uhr. Dafür halte dann der nachfolgende Interregioexpress von Singen nach Friedrichshafen neu um 8:09 Uhr in Bermatingen-Ahausen. Die Stopps bei den Ersatzverbindungen in Kluftern und Fischbach könnten so aber nicht mehr erreicht werden, so der Verkehrsverbund.