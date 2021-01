Starke Schneefälle am Bodensee, im Allgäu und in Oberschwaben haben auch am Freitag zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen geführt. Besonders stark betroffen ist die B31 zwischen Friedrichshafen und Lindau.

Seit Donnerstagnacht stehen hier Lastwagen und Autos. Die Polizei hat deswegen ein Lagezentrum in Friedrichshafen eingerichtet. Dort koordinieren mehr als 60 Einsatzkräfte von Polizei, Technischem Hilfswerk und Rettungsdiensten ihre Einsätze. Es geht vor allem darum, auf der B31 liegen gebliebene Fahrzeuge abzuschleppen und die Menschen in den Fahrzeugen mit warmen Decken und Getränken zu versorgen. Lastwagen stehen auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch zwischen Lindau und Friedrichshafen. Mehrere Fahrer mussten die Nacht über in ihren Wagen verbringen. dpa Bildfunk Picture Alliance/Felix Kästle B31 möglichst umfahren Laut Polizei ist die Lage auf der B31 zwischen Friedrichshafen und Lindau weiterhin schwierig, weil immer wieder Lastwagen steckenbleiben und die Straße blockieren. Deshalb rät die Polizei, die Bundesstraße zu umfahren. Aber auch in den anderen Teilen der Region sorgen Schneemassen weiter für Verkehrsbehinderungen. Zugverkehr eingestellt Wegen des starken Schneefalls fahren bis einschließlich Montag auf der Seehas-Strecke zwischen Konstanz und Engen keine Züge. Das teilte das Landratsamt Konstanz mit. Durch Schneebruch lägen rund 25 Bäume auf der Strecke, die beseitigt werden müssten. Die Strecke werde für die Aufräumarbeiten gesperrt. Sofern es wettertechnisch möglich sei, verkehre ein Schienenersatzverkehr. Darüber hinaus verkehren nach Angaben des Landratsamtes Konstanz die Regionalbusse wegen des Schnees nur eingeschränkt. Es sei mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. Balkon unter Schneelast eingestürzt In Radolfzell brach am Freitag ein Teil einer gemauerten Balkonbrüstung unter der hohen Schneelast zusammen und stürzte auf einen Gehweg Das teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Wegen Schneebruchgefahr sind viele kleinere Straßen gesperrt. Weil Äste abbrechen können, warnen Polizei und Feuerwehren auch ausdrücklich vor Spaziergängen im Wald. Mit Schneeschuhen durch die Konstanzer Altstadt Schneeschuhwandern in der Konstanzer Altstadt SWR Esther Leuffen Die Schneemassen haben viele überrascht: In Konstanz fiel soviel Schnee wie seit März 2006 nicht mehr - die Schneehöhe am Freitagmorgen betrug laut SWR-Wetterdienst 32 Zentimeter. In der Konstanzer Altstadt waren Fußgänger mit Schneeschuhen und Schlitten unterwegs, Kinder rutschten den Münsterhügel herunter und in den Altstadtgassen wurden Schneemänner gebaut. Und auf der Konstanzer Flaniermeile - der Seeuferpromenade - waren sogar Langläufer zu sehen. Winterspaziergang unter dem Hohentwiel bei Singen. SWR Friederike Fiehler Bild in Detailansicht öffnen Mit Langlaufskiern durch die Stadt? Am Donnerstagabend war das in Konstanz möglich. SWR Esther Leuffen Bild in Detailansicht öffnen Winteridylle im Strandbad Radolfzell auf der Mettnau. SWR Verena Katschker Bild in Detailansicht öffnen Schnee und Sonnenschein am Bodensee bei Radolfzell. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Fähre Romanshorn-Friedrichshafen hat mit Schnee und Eis zu kämpfen. SWR Tina Löschner Bild in Detailansicht öffnen