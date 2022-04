Keine großen Schäden durch Sturmtief

Sturmtief "Nasim“ hat am Donnerstagabend und in der Nacht zu keinen größeren Schäden in der Region Bodensee-Oberschwaben geführt. Laut Polizei Konstanz musste am Abend ein Surfer in Seenot von der Wasserschutzpolizei an Land gebracht werden. Ansonsten sei es bei vereinzelt umgestürzten Bäumen und Straßenschildern geblieben, heißt es auch von der Polizei Ravensburg. Im Landkreis Biberach seien Bäume umgestürzt, verletzt sei aber niemand, so die Polizei. Über 20 Mal seien die Einsatzkräfte wegen Sturmschäden rund um Biberach alarmiert worden. Am Freitag wird ein weiterer Sturm am Abend erwartet.