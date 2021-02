Am Bodensee, in Oberschwaben und im Hegau sind die Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr nicht so drastisch eingebrochen wie im landesweiten Durchschnitt. Während sich die Übernachtungszahlen 2020 in Baden-Württemberg im Vergleich zu 2019 fast halbierten, lag der Rückgang im Hegau nur bei 16 Prozent. Am Bodensee gingen die Zahlen um 23 Prozent zurück. Das zeigen Zahlen des Statistischen Landesamts. Es gab jedoch große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Beherbergungsbetrieben, auch am Bodensee, im Hegau und in Oberschwaben. Am stärksten gingen die Übernachtungszahlen bei Jugendherbergen und Ferienheimen sowie bei Hotels zurück. Bei Ferienwohnungen und Campingplätzen waren die Einbrüche bei weitem nicht so stark.