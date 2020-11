per Mail teilen

Der Bodenseekreis hat die Corona-Warnmarke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Allein am Dienstag seien dem Gesundheitsamt 26 neue Corona- Fälle gemeldet worden. Das Landratsamt appelliert daher an die Menschen im Bodenseekreis, die Hygieneregeln zu beachten, um weitere behördliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu vermeiden. Der Kreis Konstanz überschritt am Wochenende die kritische 50er Marke und ist damit Risikogebiet.