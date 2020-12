per Mail teilen

Das Technische Hilfswerk und das Landratsamt des Bodenseekreises beginnen noch an den Feiertagen mit der Auslieferung von Corona-Schutzmaterial an 58 Heime im Kreis. Das Sozialministerium schickt dafür rund 274.000 Schutzmasken in den Bodenseekreis. Darüber hinaus können die Heime beim Kreis weitere Gesichtsschilde, Schutzanzüge, Handschuhe und anderes Material ordern, wenn sie nicht mehr genügend Material haben.