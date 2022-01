Tausende Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen

In der Region Bodensee-Oberschwaben sind am Montag Abend erneut mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu protestieren. Die größte Demonstration fand laut Polizei in Singen statt. Hier kamen rund 1.100 Menschen zusammen. Insgesamt waren in den Zuständigkeitsbereichen des Polizeipräsidiums Ravensburg und im Kreis Konstanz mehr als 7.600 Menschen in verschiedenen Städten und Gemeinden unterwegs. Auch im Kreis Biberach gab es Demonstrationen.