Das Landratsamt Bodenseekreis ruft Pflegekräfte, die derzeit nicht in ihrem Beruf arbeiten, dazu auf, sich auf der Internet-Plattform "Pflegereserve" zu registrieren. Durch Corona-Infektionen komme es in einzelnen Pflegeeinrichtungen im Kreis aktuell zu Personalengpässen, heisst es. Auf der Plattform können sich Menschen melden, die eine pflegerische, medizinische oder hauswirtschaftliche Ausbildung haben. Sie werden dann an die Einrichtungen, die Unterstützung brauchen, vermittelt und für ihre Arbeit bezahlt.