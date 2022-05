Das Landratsamt im Bodenseekreis appelliert an Spaziergänger und Radfahrer in der kommenden Zeit in Wäldern verstärkt Rücksicht auf Wildtiere zu nehmen. Zum Schutz junger Hasen, Rehkitze oder am Boden brütender Vögel sollten nur ausgewiesene Wege genutzt und Hunde an die Leine genommen werden, hieß es in einer Mitteilung. Außerdem solle Jungwild nicht berührt werden.