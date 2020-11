Der Bodenseekreis will im kommenden Jahr trotz Corona-Krise knapp 22 Millionen Euro in den ÖPNV, die Sanierung der Kreisstraßen und in Schulen investieren. Dies kündigte Landrat Lothar Wölfle (CDU) am Mittwoch im Kreistag an.

Der Haushaltsplan für 2021 liegt mit knapp 350 Millionen Euro etwas über den Einnahmen und Ausgaben von 2020. Weil Steuerausfälle durch Corona-Zuschüsse von Bund und Land weitgehend wettgemacht wurden, wolle man im nächsten Jahr trotz aller Unwägbarkeiten kräftig investieren, so Landrat Wölfle bei der Vorstellung des Haushalts. Millioneninvestition in Bildungszentrum Markdorf Insgesamt rund 22 Millionen Euro will der Kreis ausgeben. Allein die Hälfte soll in die Sanierung des Bildungszentrums Markdorf fließen. Weitere große Investitionsposten sind die Verbesserung des Bus- und Bahnangebots sowie die Sanierung der Kreisstraßen. Zusätzliche Einnahmen erhofft sich der Bodenseekreis unter anderem von der geplanten Anhebung der Bußgelder im Straßenverkehr.