Im Bodenseekreis gilt ab kommendem Dienstag die Corona-“Notbremse“. Damit treten wegen der Coronapandemie erneut Einschränkungen im täglichen Leben in Kraft. Die Kreisverwaltung begründet den Schritt mit den gestiegenen Inzidenz-Werten, seit Donnerstag sei der tägliche Grenzwert von 100 überschritten worden. Ab Dienstag sei deswegen der Einkauf in Einzelhandelsgeschäften des „nicht-alläglichen“ Bedarfs nur noch über Bestellung und Abholung möglich. Sportanlagen müssten geschlossen werden, Musik- und Kunstschulen dürften keinen Präsenzunterricht mehr abhalten, Museen und botanische Gärten müssen wieder schließen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.