Der Bodenseekreis profitiert vom "Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum". Das Land unterstütze in diesem Jahr 35 Projekte in insgesamt zehn Gemeinden mit 2,6 Millionen Euro, teilte das Landratsamt mit. Im Landkreis Konstanz werden in diesem Jahr 37 Projekte in neun Gemeinden mit insgesamt rund 2,12 Millionen Euro gefördert. Mit dem Geld würden kommunale, private und gewerbliche Vorhaben unterstützt, wie die Umnutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden. Damit sollten Lebensqualität, Attraktivität und lokale Grundversorgung gefördert werden.