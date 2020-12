Die Berufsfischer vom Bodensee haben in diesem Winter deutlich mehr Felchenlaich in die Fischbrutanstalten gebracht als in den vergangenen Jahren, knapp 2.200 Liter. Eine Trendwende ist das nicht.

Zwar holten die 67 beteiligten Fischer Ende November etwa 800 Liter mehr Felchenlaich aus dem Bodensee als 2019, gab die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) in Langenargen (Bodenseekreis) bekannt. Dennoch sei die Menge in der Geschichte des Laichfangs eher unterdurchschnittlich. Die 2.167 Liter Fischlaich entsprächen etwa 136 Millionen Eiern. "Ob diese Intensität in den folgenden Jahren aufrechterhalten werden kann, ist unsicher, da die Zahl an Berufsfischern am See stetig zurückgeht." Bericht der IBKF, Langenargen Seit Jahren ist die Laichfischerei rückläufig. Im Dezember 2018 hatte erstmals überhaupt kein Laichfischfang stattgefunden, es gab zu wenig laichbereite Felchen im Bodensee. 2019 wurde mit 1.440 Litern eingebrachtem Laich zumindest ein Teil der Kapazitäten in den Fischbrutanstalten genutzt. Felchen früher als üblich laichbereit Auffällig war laut IBKF zudem der frühe Laichtermin. Ob er mit dem Klimawandel zusammenhängt, soll eine Studie der Fischereiforschungsstelle Langenargen in den kommenden Jahren untersuchen. Bei der Laichfischerei werden den Fischen Eier und Rogen entnommen, der Laich wird in sechs Fischbrutanstalten rund um den Bodensee aufgezogen. Im Frühjahr werden die Jungfische in den See entlassen. Das soll den Bestand an Felchen und damit die Existenz der rund 80 Berufsfischer am Bodensee sichern.