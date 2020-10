Die Segel-Bundesliga-Mannschaft des Bodensee Yachtclubs Überlingen hat den Aufstieg in die 1. Bundesliga geschafft. Das vierköpfige Team holte am Wochenende in Hamburg den Gesamtsieg der 2. Bundesliga. Vom Bodensee in der 1. Segel-Bundesliga vertreten sind bereits der Segel- und Motorboot Club Überlingen auf Rang 5 und der Württembergische Yachtclub Friedrichshafen auf Rang 15.