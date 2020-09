Die Winzer am Bodensee rechnen wegen der hohen Spätsommer-Temperaturen mit einem guten Weinjahrgang 2020. Die Hauptweinlese beginnt voraussichtlich Mitte September.

Das Staatsweingut Meersburg (Bodenseekreis) will Ende kommender Woche mit der Weinlese beginnen. Weingutdirektor Jürgen Dietrich erwartet wegen des guten Sommerwetters einen qualitativ überdurchschnittlichen Jahrgang. Allerdings würden die teils starken Regenschauer der vergangenen Tage für eine etwas kleinere Erntemenge sorgen.

Guter Jahrgang auch in Konstanz erwartet

Für Kellermeister Stephan Düringer von der Konstanzer Spitalkellerei spricht ebenfalls viel für einen guten Jahrgang. Entscheidend sei allerdings, wieviel es in den kommenden zwei Wochen bis zur Ernte noch regne. Martin Steinhauser von der Weinerzeugergemeinschaft Kressbronn (Bodenseekreis) will noch keine Einschätzung abgegeben. Für ihn sei noch unklar, ob und wie stark die großen Regenmengen der vergangenen Tage Schaden an den Trauben angerichtet haben.

Winzer hatten zuletzt mit Wespen zu kämpfen

Einige Winzer rund um den Bodensee hatten zuletzt mit vielen Wespen zu kämpfen. Ein Weinbauer im Kanton Thurgau hatte deswegen bereits vergangene Woche mit der Weinlese begonnen. Auch Jürgen Dietrich vom Staatsweingut in Meersburg bestätigte: Es gibt in diesem Jahr sehr viele Wespen, auch er habe einige ausgefressene Trauben. Die Lage sei jedoch nicht so schlimm, dass er früher mit der Lese beginnen müsse. Dem Winzerverein Hagnau (Bodenseekreis) hingegen bereiteten die Wespen keine Probleme. Es gebe vereinzelt ausgefressene Trauben, die Menge sei aber so wie in vergangenen Jahren.