Vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg von Überlingen bis zum Odenwald bekommen täglich Bodensee-Wasser aus dem Wasserhahn. Das soll auch trotz Klimawandel so bleiben. SWR-Reporter Moritz Kluthe hat im Wasserwerk in Sipplingen erfahren, welchen Weg das Wasser aus dem Bodensee nimmt.