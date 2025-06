per Mail teilen

Wenn der Bodensee bis 2040 klimaneutral befahren werden soll, gibt es noch viel zu tun. Aber nicht nur CO2-Emissionen belasten den See.

Der Bodensee soll zum Modell für die nachhaltige Nutzung eines Gewässers werden. Derzeit machen Elektromotoren vier Prozent der Antriebe auf dem Bodensee aus.

Je größer der Motor, desto schwieriger auch die Umstellung, erklärt Edgar Raff, der Vorsitzende der Internationalen Wassersportgemeinschaft Bodensee. Für kleine Motoren gebe es längst praktische Lösungen. Für Leistungen bis 15 PS würden oft Akkus eingesetzt, die sich vom Motor abnehmen lassen. "Für Außenbordmotoren zum Beispiel für Segel- oder Anglerboote reicht das gut", berichtet Raff. Diese würden Wassersportler dann zuhause oder in ganz normalen Steckdosen im Hafen aufladen. Denn in den Häfen stehe vor allem nicht genug Strom zur Verfügung, um auch die größeren Boote aufzuladen.

Die Häfen stünden außerdem in Konkurrenz zu anderen Verbrauchern, die ebenfalls Strom für klimafreundliche Technologien benötigen. Die Energieversorger hielten sich bisher bedeckt, wenn es darum ging, wie Anschlüsse zu den Häfen kommen sollen.

Verbrenner auf dem See werden mit nachhaltigerem Treibstoff betrieben

"Übergangslösungen gibt es schon“, findet der Edgar Raff. Besonders nennt er den Treibstoff HVO100. Dabei handelt es sich um einen Dieselersatz, der beispielsweise aus altem Speisefett hergestellt wird und den mit Diesel betriebene Bootsmotoren bereits verwenden können. Außerdem spare er viel CO2-Emissionen ein. Dieselmotoren machen knapp zehn Prozent der Motorboote für Vergnügungszwecke aus. Für Benzinmotoren gebe es eine für Boote geeignete Version des Treibstoffs E10, den Autofahrer an den meisten Tankstellen tanken können.

Thomas Stemmer von der Initiative heurekaLAGO fordert zunächst, sich gründlich mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, wie der Verkehr klimaneutral werden könnte. "Wir brauchen schnell klare Schritte", findet er. Für alle Ideen, so der Vorsitzende von heurekaLAGO, müssten die Machbarkeit und ein realistischer Zeitraum erfasst werden. Außerdem sollten die Bemühungen nicht zu sehr auf Emissionen fokussiert werden. Der CO2-Ausstoß müsse selbstverständlich reduziert werden, "die direkte Belastung für die anderen Wassersportler und die Natur sind aber Lärm und Wellenschlag". Gerade dagegen sei ein schärferes Tempolimit wirksam.

Verein hält Lärm und Wellenschlag für die größten Belastungen auf dem Bodensee

Er könne aktuell kaum Veränderungen im Bereich der Vergnügungsboote wahrnehmen. Die künstlicher Treibstoffe wolle er nicht als Lösungsansatz ausschließen, gibt aber zu bedenken, dass auch durch diese Treibstoffreste von den Sportbooten in den Bodensee gelangen. Laut einer Studie im Auftrag der Internationalen Bodenseekonferenz kämen so bis zu 100 Tonnen Schadstoff ins Wasser, "das sind zwei Tanklaster voll Sprit".

Am Bodensee gibt es laut jüngster Erhebung 887 Motorboote mit Elektroantrieb. Genau wie am gesamten Bodenseeufer werden diese aber alle über Solarzellen und herkömmliche Steckdosen geladen, es gibt keine öffentliche Ladestation für Elektroboote. Die "MS Insel Mainau" hat Schiffsführer Kevin Fenner dagegen schnell eingesteckt. Sie ist das erste vollelektrische Verkehrsschiff der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB). Sechsmal am Tag fährt sie von Uhldingen (Bodenseekreis) aus auf die Mainau (Kreis Konstanz), manchmal über Meersburg (Bodenseekreis). Der Technische Leiter der BSB, Christoph Witte, betont: "Das ist ein ausgewachsenes Personenschiff für 300 Personen". Bisher sei sie störungsfrei gelaufen und habe sich auf der Strecke als leises und komfortables Schiff bewährt.

Er schränkt die Tauglichkeit von Elektromotoren mit dem aktuellen Stand der Technik aber auch ein. "Elektro-Schiffe sind mit 15 km/h langsamer", außerdem stünden die Leistungen, die man beispielsweise für den Betrieb der größeren Schiffe oder Fähren benötigt, nicht so einfach zur Verfügung. Zukünftig sollen die Kursschiffe nach aktuellem Stand deshalb eher auf alternative Treibstoffe umgestellt werden.

Wassersportlern auf dem See sind Schäden für die Natur nicht bewusst

Emissionen sind nicht die einzige Belastung für den Bodensee. Auch Wassersportler ohne Motor können Schäden anrichten. "Stand-Up-Paddler haben eine höhere Silhouette als zum Beispiel Kanuten und bewegen ihr Paddel schwer vorhersehbar", erklärt Berit Langeneck vom NABU. Sie leitet das Projekt "Naturverträglicher Wassersport “ für die Naturschutzorganisation. Die Paddler würden von Vögeln in bis zu einem Kilometer Entfernung als Bedrohung wahrgenommen und gestört. Das führe zu großen Schäden in Brut- und Überwinterungsgebieten, wenn sich Wassersportler in Naturschutzgebiete begeben.

Wasservögel reagieren auf Störungen in bis zu einem Kilometer Entfernung. Pressestelle Nabu Bodensee Zentrum

Gleichzeitig gebe es natürlich auch ein Recht darauf, das Gewässer zur Erholung zu befahren, "wir müssen den Raum nur teilen“, betont sie. In den 13 Naturschutzgebieten, die 590 Hektar Wasserfläche umfassen, sei die Natur eben sehr sensibel. Vielen Wassersportlern sei das gar nicht bewusst. Sie aufzuklären, was für die Umwelt eine Störung ist und welche Vogelwelt am Bodensee überhaupt lebt, ist eines der Hauptziele des Projektes "Naturverträglicher Wassersport“. Zunächst fokussiert sich der Nabu dabei in Kooperation mit zwei Vereinen auf den Untersee.

Interessierte Wassersportler sollen mit Informationen versorgt werden und diese dann in ihre Vereine und Interessensgruppen tragen. Außerdem wolle man genauer erfassen, welche Störungen überhaupt wo und in welchem Umfang stattfinden. Beispielsweise von der schwimmenden Beobachtungsstation "Netta“ aus, von der Freiwillige jeden Sommer die Vogelbestände beobachten.

Von den Schiffen sollen keine Kippen mehr in den See gelangen

Das Problem Müll wird von den BSB als Teil des Nachhaltigkeitsnetzwerkes "Echt Bodensee" angegangen. Künftig werden dort kleine Aschenbecher mit maritimen Motiven ausgegeben. Damit soll verhindert werden, dass die Zigarettenstummel einfach über Bord geworfen werden. Außerdem wird mit Infomaterial über die Auswirkung von Zigarettenstummeln auf das Gewässer aufmerksam gemacht.

Die Aschenbecher werden auf den Schiffen ausgegeben und sollen verhindern, dass Zigarettenkippen einfach über Bord geworfen werden. SWR Steffen Mierisch

"Jede Kippe, die nicht in der Natur landet, ist erstmal gut", findet Frank Gaffry von den BSB. Schließlich handle es sich beim Bodensee um den größten Trinkwasserspeicher Deutschlands.