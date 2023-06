Fritz Trippolt gewinnt Segelregatta "RUND UM" am Bodensee

In 3 Stunden, 44 Minuten und 40 Sekunden hat Fritz Trippolt vom Yacht Club Bregenz die größte Regatta am Bodensee gewonnen. Ein neuer Rekord. Und es ist nicht Trippolts erster Sieg.

Vorjahressieger Fritz Trippolt (Yacht Club Bregenz) hat mit seinem 35-Fuß-Hochleistungskatamaran "Skinfit" die 72. Bodensee-Langstreckenregatta "RUND UM" gewonnen. Er brauchte nur 3 Stunden, 44 Minuten und 40 Sekunden für die rund 100 Kilometer lange Strecke von Lindau über Romanshorn und Konstanz nach Überlingen und zurück nach Lindau. Das ist mit Abstand ein neuer Rekord. Die bisher schnellste "RUND UM" war 2008 mit 4 Stunden und knapp 42 Minuten. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr siegte Trippolt mit seiner Crew bei Dauerflaute nach gut 14 Stunden.

Eine achtköpfige Crew war in diesem Jahr auf dem Katamaran "Skinfit" dabei. Christian Flemming

2004 hatte Fritz Trippolt das erste Mal das sogenannte "Blaue Band" für den Sieg der "RUND UM" geholt. 2007, 2017, 2019 und 2022 folgten weitere Siege. In diesem Jahr hatte der 66-Jährige vor dem Start gescherzt, er sei um 20 Uhr zuhause.

"Es hat heute alles gepasst."

"RUND UM" läuft bis Samstagabend

Nur gut 13 Minuten nach Trippolt kam Ralph Schatz vom Lindauer Segler-Club erneut als Zweiter ins Ziel. Dritter wurde Helge Sach. Er hatte als Schnellster die erste Wendemarke vor Romanshorn passiert. Das Hauptfeld der Segelcrews wird in der Nacht in Lindau zurück erwartet. Die "RUND UM" endet am Samstag um 18 Uhr.

Insgesamt nehmen mit 266 Segelbooten wieder mehr Boote teil als im vergangenen Jahr. Man habe die Trendwende geschafft, so ein Sprecher des veranstaltenden Lindauer Segler-Clubs. Corona habe der größten Segelregatta im süddeutschen Raum arg zugesetzt, hieß es. Um die "RUND UM" in ihrer 72. Auflage attraktiver zu gestalten, hatten sich die Veranstalter einige Neuerungen ausgedacht.

SWR-Reporter Thomas Wagner kurz nach dem Start im Gespräch mit SWR4-Moderator Dirk Polzin:

Neue Startzeiten bei der Regatta

So begann die Regatta am Bodensee früher als in den vergangenen Jahren zuvor. Gestartet wurde nicht mehr in den frühen Abendstunden, sondern - nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen - in drei Gruppen bereits am Nachmittag. Um 16 Uhr starteten die schnellsten Boote, gefolgt von weiteren Gruppen um 16:15 Uhr und 16:30 Uhr.

Tracking und Livestream: Die "RUND UM" im Internet verfolgen

Erstmals in diesem Jahr sind alle Boote und Schiffe mit einem Tracker ausgestattet. Das heißt, dass man jederzeit genau sehen kann, wo sich das jeweilige Boot gerade auf dem See befindet und wie es im Rennen liegt. Die Regatta kann außerdem per Livestream mitverfolgt werden.

Fest für Besucher und Crew-Essen für Segler

Nach dem Einlaufen im Lindauer Hafen erwartet die Langstrecken-Segler eine Stärkung - auch das ist neu. Um 20 Uhr werden am Samstag die Sieger geehrt, mit anschließender Regatta-Party.